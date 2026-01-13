Bodrum\'da inşaat atığı dökenlere 418 bin Türk Lirası cezai işlem

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle kaçak döküm yapılan alanlarda kontrollerini sıklaştıran ekipler, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan uygulamalara taviz vermiyor.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler kapsamında, yılbaşından bu yana inşaat atığı dökerek çevreyi kirlettiği tespit edilen kişiler hakkında, Kabahatler Kanunu uyarınca toplam 8 işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucunda toplam 418 bin 705 Türk lirası idari para cezası uygulandı.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, inşaat atıklarının belirlenen alanlar dışına dökülmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. 7 gün 24 saat esasına göre sahada olan ekipler, kurallara uymayanlara karşı yasal sürecin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

Çevre kirliliğiyle mücadelede vatandaşların desteğinin önemine dikkat çekilirken, duyarlı vatandaşların belediyeye ulaştırdığı ihbarların çevre koruma çalışmalarına büyük katkı sağladığı belirtildi. - MUĞLA