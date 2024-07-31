Bodrum\'da çıkan yangın kontrol altına alındı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları çalışmalar ile kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi'nde makilik alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangına 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz ile karadan 2 uçak ile havadan müdahale edildi. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA