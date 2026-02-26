Bodrum'da Çocuklar Arasında Zorbalık Olayı - Son Dakika
Bodrum'da Çocuklar Arasında Zorbalık Olayı

Bodrum\'da Çocuklar Arasında Zorbalık Olayı
26.02.2026 20:05
Bodrum'da bir çocuk diğerini darbederek bayılttı, 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir çocuğun başka bir çocuğu feci şekilde darbederek bayılttığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 7 Ocak'ta Turgutreis Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi yanındaki parkta yaşandı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde kimlikleri henüz öğrenilemeyen 15 -16 yaşlarındaki iki çocuk arasında arbede yaşandığı, çocuklardan birinin kendisinden fizik olarak daha zayıf görünen çocuğa saldırdığı görüldü. Çocuğa yumruk ve tekme atıp hem de gülen saldırgan çocuğa kenardaki arkadaşlarının da "devam devam" dediği görüntülerde yer aldı. Aldığı darbelerle çocuk bir süre yürüdükten sonra yol ortasına düştü.

Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bodrum Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Muğla ili, Bodrum ilçesinde 25 Şubat 2026 Çarşamba günü çeşitli yerel basın-yayın ve sosyal medya kuruluşlarında yayınlanan haber ve görüntülerde, bir çocuğun akran zorbalığına uğradığı ve darp edildiği iddiası üzerine yapılan incelemelerde; olayın 7 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştiği, aynı gün taraflar tespit edilerek adli tahkikata başlandığı ve soruşturma sürecinin devam ettiği anlaşılmıştır" denildi. - MUĞLA

