Bodrum\'da Doğa Koruma Denetimleri: 10 Milyon TL Ceza Uygulandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğayı ve çevreyi kirleten kişi ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdüren belediye ekipleri, kronik sorunların yaşandığı bölgeleri de güvenlik kameralarıyla izlemeye devam ediyor. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen 275 işlemde toplam 10 milyon 218 bin Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ilçenin farklı noktalarına yerleştirilen güvenlik kameraları sayesinde bahçe atıkları, hafriyat ve çeşitli atıkları gelişigüzel doğaya bırakan kişi ve işletmeler tespit ediliyor.

Rutin devriyelerinin yanı sıra güvenlik kameralarını takip eden ekipler, kaçak döküm yaparak Bodrum'un kent dokusunu bozan ve doğal güzelliklerini gölgelemeye yönelik girişimlerde bulunan kişi ve işletmelere cezai işlem uyguluyor. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen 275 işlemde 10 milyon 218 bin Tük Lirası cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'un doğasını ve çevresini korumak, sürdürülebilir bir kent yaşamı oluşturmak için denetimlerini sürdürecek. - MUĞLA