Bodrum\'da Epilepsi Nöbeti Geçiren Turiste Acil Yardım

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden teknedeki Meksikalı turistin epilepsi nöbeti geçirmesi üzerine tıbbi tahliyesi yapıldı.

Önceki gün öğle saatlerinde Datça Knidos'tan Bodrum'a seyreden bir teknedeki Meksikalı turist, epilepsi nöbeti geçirdi. Tekne kaptanı, 112 Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Tekne kaptanın bölgede deniz şartlarının ağır olması nedeniyle transferin mümkün olamayacağını bildirmesi üzerine Karaada açıklarına yakın bir bölgeden daha emniyetli transfer olanağı kararlaştırıldı.

Teknenin planlanan saatte Karaada açıklarına gelmesi üzerine Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile birlikte buluşma noktasından emniyetli bir şekilde hasta transferi gerçekleştirdi.

Meksika vatandaşı olan genç kadın, 112 Acil Sağlık ambulansıyla ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Turistin durumunun kontrol altında bulunduğu birkaç gün hastanede tutulacağı bilgisi edinildi. - MUĞLA