Bodrum'da Fırın ve Unlu Mamuller İşletmelerine Denetim - Son Dakika
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Bodrum'da Fırın ve Unlu Mamuller İşletmelerine Denetim

Bodrum\'da Fırın ve Unlu Mamuller İşletmelerine Denetim

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelindeki fırın ve unlu mamuller işletmelerinde gıda, hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda birçok işletmeye cezai yaptırım uygulandı.

03.05.2024 10:18  Güncelleme: 10:21
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Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki fırın ve unlu mamuller işletmelerinde denetim gerçekleşti.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında fırın ve unlu mamuller işletmelerinde gıda, hijyen ve gramaj kontrolü gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehdit edebilecek durumların önüne geçmek için yapılan son denetimde, 151 işletme kontrol edildi. 36 işletmeye fiyat tarifesi, 30 işletmeye gramaj, 9 işletmeye ise genel hijyen ve temizlik konularından ilgili kanun maddelerince işlem yapıldı. İlgili işletmeler, yaklaşık 200 bin liralık cezai yaptırımla encümene sevk edildi.

Çok sayıda işletmeye de ikaz ve tespit tutanağı düzenleyen ekipler, bir işletmenin ruhsatsız olarak ticari faaliyette bulunduğunu tespit ederek Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne gerekli yasal işlemlerin yapılması için tutanak gönderdi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin turizm sezonu boyunca artarak devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Fırın ve Unlu Mamuller İşletmelerine Denetim - Son Dakika

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