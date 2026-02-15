Bodrum\'da Fırtına Sundurmayı Yıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtınada yerinden kopan sundurma, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.
İlçede etkili olan fırtına, öğle saatlerinde hızını arttırdı. Fırtına sebebiyle Umurca Mahallesi Kerevit Sokak'ta rüzgara dayanamayan garaj sundurması, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.
Olayda bir minibüs ve otomobilin hasar aldığı görüldü. - MUĞLA
