Bodrum'da İş Yerinde Şiddet Olayı - Son Dakika
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Bodrum'da İş Yerinde Şiddet Olayı

Bodrum\'da İş Yerinde Şiddet Olayı

Bodrum'da bir iş yerinde genç kadın mesai arkadaşı tarafından darbedildi, saldırı kameraya yansıdı.

02.05.2025 12:30
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde yaşanan şiddet olayı kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde işbaşı yapan genç kadın, mesai arkadaşı tarafından tekme tokat darbedildi.

Olay, Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Birsen D. ile 25 yaşındaki A. Koç arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Koç, genç kadını darp etmeye başladı. İddiaya göre adam kadının boğazı sıkarak, yumrukladı ve ağır hakaretler etti.

Şiddet anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kadının, hiçbir karşılık vermeden saldırıya uğradığı anlar dikkat çekti. Yaşadıklarının ardından karakola giderek şikayetçi olan Birsen D. başvurusu üzerine A. Koç hakkında işlem başlatıldı. Koç'a önleyici tedbir kararı uygulanırken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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