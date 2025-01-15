Bodrum'da İstinak Duvarı Yıkıldı - Son Dakika
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Bodrum'da İstinak Duvarı Yıkıldı

Bodrum\'da İstinak Duvarı Yıkıldı

Bodrum'da sağanak yağış sonrası istinat duvarı yıkıldı, park halindeki otomobile zarar verdi.

15.01.2025 13:49
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından istinat duvarı yıkıldı. Enkaz, park halindeki otomobile de zarar verdi.

Olay, sabah saatlerinde Dirmil Mahallesi Kızılburun mevkisindeki bir sitede meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası istinat duvarı ve üzerindeki demir çit yıkıldı. Yıkılan duvarın bir kısmı, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gürültüyü duyan site sakinleri, panikle dışarı çıktı. İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine geldi. Otomobil enkazın olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Otomobilin sahibi Tarık Helvacı, bir süredir duvarın altından atık su aktığını, sağanak yağmurun da etkisiyle duvarın yıkıldığını ifade ederek şöyle konuştu: "7-8 yıldır taş duvarın altından foseptik suyu akıyor yağışla da birlikte en sonunda çöktü. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Biz gürültüyle uyandık, arabamda hasar meydana geldi." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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