Bodrum'da Jet Ski Faciası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da Jet Ski Faciası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Bodrum\'da Jet Ski Faciası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti
20.07.2026 22:48
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde alabora olan jet skiden düşen Irak uyruklu baba ve kızının cesetleri bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde alabora olan jet skiden düşerek denizde kaybolan Irak uyruklu baba ve kızının cansız bedenleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz'da saat 05.41'de Akyarlar mevkisi açıklarında 4 kişilik ailenini bulunduğu jet ski, şiddetli dalgalar ve olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu. Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay esnasında yakınlarda seyreden bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak çıkarıldı. Kaybolan baba ile 2 kız çocuğuna ise ulaşılamadı. Ekipler tarafından denizden ve havadan geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatılırken, Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında seyreden feribottakiler su yüzeyinde bir çocuğun hareketsiz şekilde durduğunu fark etti. İstanköy-Bodrum seferini yapan feribottakilerin ihbarı üzerine bölgeye giden Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarılan kız çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun, alabora olan jet skideki ailenin kızı olduğu anlaşıldı.

Jet ski faciasında hayatını kaybeden baba ve kızının cansız bedenlerinin Kos Adası önlerinde bulunduğu öğrenildi. Cenazeler, otopsi için adadaki hastaneye götürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Sahil Güvenlik, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Bodrum, Dünya, Muğla, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Jet Ski Faciası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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