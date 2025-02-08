Bodrum\'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren iki işletmede bandrolsüz ve kaçak tütün mamulü bulundurulduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından işletmelerde arama yapıldı. Aramada 100 kilogram kıyılmış tütün, 5 adet nargile tütünü, 40 adet elektronik sigara, 175 adet elektronik sigara likiti, 20 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 300 paket sigara sarma kağıdı, 1 adet makaron doldurma makinası, 50 adet tütün çubuğu ve 262 adet sarma kağıdı ele geçirildi.

Konuyla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı. - MUĞLA