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Bodrum'da Kaza Sonucu 1 Kişi Öldü, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'da Kaza Sonucu 1 Kişi Öldü, Sürücü Tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosiklette bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan hafif ticari aracın sürücüsü, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Sürücü, kaza sonucunun aracının çukura girmesi ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana geldiğini savundu.

Bodrum\'da Kaza Sonucu 1 Kişi Öldü, Sürücü Tutuklandı
20.01.2024 - 19:00,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kazada hafif ticari aracın sürücüsü çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Sürücü savunmasında, "Kaza benim aracımın çukura girmesi ve benim direksiyon hakimiyetimi kaybetmem sonucu meydana gelmiştir" dedi.

Gece saatlerinde Bodrum- Yalıkavak yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Bodrum istikametine giden 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen 48 AOY 737 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cüneyt Y. (26) yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşegül Baloğlu (22) yaşamını yitirdi. Baloğlu'nun cenazesi, Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi.

1.36 promil alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü B.D., polis tarafından gözaltına alındı. B.D., emniyetteki ifadesinde, "Kaza benim aracımın çukura girmesi ve benim direksiyon hakimiyetimi kaybetmem sonucu meydana gelmiştir, kasıtlı bir durum söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Adli makamların karşısına çıkarılan B.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Bodrum, Muğla, Tutuklama, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Kaza Sonucu 1 Kişi Öldü, Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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