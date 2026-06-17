Bodrum\'da düğün salonuna dalan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin düğün salonu tabelasını yıkıp ağaca çarptığı kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde süratli şekilde ilerleyen otomobilin düğün salonuna yönelip tabelayı devirdiği ve ağaca çarptığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yalıkavak - Bodrum kara yolu Kapuz Caddesi üzerinde meydana geldi. E.E.K. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan düğün salonunun tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tabela yerinden sökülerek devrilirken otomobil hızını alamayarak ağaca çarpıp durabildi.

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde otomobilin yüksek süratle cadde üzerinde ilerlediği, bir anda kontrolden çıkarak düğün salonu girişine yöneldiği, ardından tabelayı yıkıp ağaca çarptığı anlar net şekilde yer aldı. Kaza anının şiddeti kameraya yansırken çarpmanın etkisiyle çevrede kısa süreli panik yaşandığı görüldü.

Kazanın ardından bölgeden geçen Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.E.K. ile eşi S.K. yaralandı.

Baygın halde olduğu öğrenilen sürücü Acıbadem Hastanesi ambulansıyla, eşi ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazada otomobil hurdaya dönerken çarpmanın etkisiyle ağacın yanından geçen su borusunun da patladığı görüldü. - MUĞLA