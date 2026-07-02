Bodrum’da Korsan Taşımacılığa Ağır Cezalar - Son Dakika
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Bodrum’da Korsan Taşımacılığa Ağır Cezalar

Bodrum’da Korsan Taşımacılığa Ağır Cezalar
02.07.2026 19:06
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Bodrum'da korsan taşımacılıkla mücadele kapsamında 37 araç trafikten men edildi, 3.7 milyon TL ceza kesildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonuyla birlikte artış gösteren korsan taşımacılığa yönelik denetimlerde ağır yaptırımlar uygulandı.

Emniyet ekiplerinin bir ay boyunca yarımada genelinde yürüttüğü operasyon niteliğindeki uygulamalarda korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 37 araç trafikten men edilirken, sürücü ve araç sahiplerine toplam 3 milyon 700 bin TL idari para cezası kesildi.

Turizm hareketliliğinin en yoğun yaşandığı ilçelerden Bodrum'da, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri korsan taşımacılığa karşı denetimlerini artırdı. Vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak ve kayıt dışı taşımacılığın önüne geçmek amacıyla yürütülen uygulamalar, ilçe genelinde birçok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Haziran ayı boyunca sürdürülen denetimlerde, yetki belgesi olmadan ücret karşılığı yolcu taşıdığı tespit edilen araçlar tek tek tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından 37 araç hakkında işlem uygulanırken, mevzuata aykırı faaliyet gösteren sürücüler ve araç sahiplerine toplam 3 milyon 700 bin TL idari para cezası verildi.

Yasal işlemlerin ardından korsan taşımacılıkta kullanıldığı belirlenen 37 araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Emniyet yetkilileri, korsan taşımacılığın hem yolcu güvenliğini tehlikeye attığını hem de yasal taşımacılık yapan esnafı mağdur ettiğini belirterek, Bodrum genelinde denetimlerin yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bodrum’da Korsan Taşımacılığa Ağır Cezalar - Son Dakika

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