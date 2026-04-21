Bodrum\'da gece baskını: Korsan taşımacılığa geçit yok

21.04.2026 21:27  Güncelleme: 21:39
Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizm sezonu öncesi korsan taşımacılığa karşı kapsamlı denetim başlatıldı. Birçok kurumun eş zamanlı katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, yetkisiz yolcu taşıyan araçlara göz açtırılmadı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bodrum İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile Bodrum Vergi Dairesi ekipleri koordinasyonuyla Bodrum Belediye Meydanı'nda denetim noktası oluşturuldu. Yaklaşık iki saat süren uygulamada çok sayıda araç tek tek durdurularak incelendi.

Denetimlerde, özellikle yetki belgesi bulunmadan yolcu taşıdığı belirlenen araçlar mercek altına alındı. Belgeleri eksik olan ya da kayıt dışı faaliyet gösterdiği tespit edilen araçlara cezai işlem uygulanırken, korsan taşımacılık yaptığı kesinleşen bir araç çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Sezon boyunca denetimlerin artırılarak Bodrum Yarımadası'nın farklı noktalarında aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

"Vergisini verenin yanında olacağız"

Denetimlere ilişkin açıklama yapan TÜRSAB Bodrum BTK Başkanı Enver Kantarmış, bu yıl uygulamaların daha sık ve kapsamlı olacağını belirterek, "İlk defa gece denetimi yapıyoruz. Tüm kurumlarımız sahada. Bundan sonra hem gündüz hem akşam denetimlerimiz sürecek. Korsan taşımacılığa ve 'animasyon' adı altında yapılan illegal satışlara kesinlikle tolerans tanımayacağız" dedi.

Kaçak faaliyet gösterenlere karşı net mesaj veren Kantarmış, "Bu yıl acentelerimizi koruyacağız. Vergisini verenin yanında olacağız. Kaçak çalışanların Bodrum'da iş yapması zor olacak. Evraksız çalışanlarla iş yapılmaması gerekiyor. Aksi halde hem kendileri hem de misafirler mağdur olur. 'Daha ucuza yapalım' anlayışıyla bu işe girilmemeli" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
