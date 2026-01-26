Bodrum\'da 100 tekne koydan kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelişi güzel şekilde konulan yaklaşık 100 tekne bulunduğu yerden kaldırıldı.

Gümbet Koyu'nda otellerin önü ile Gümbet İskelesi arasındaki sahil şeridinde irili ufaklı onlarca tekne bulunuyordu. Her geçen gün sayıları artan teknelerin kaldırılması için bugün çalışma başlatıldı. Bodrum Kaymakamlığı, Milli Emlak Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, iş makineleri ve vinçlerle bölgeye girdi. Karada bulunan tekneler kaldırılırken derme çatma iskeleler de yıkıldı. Kimi amatör denizcilerin teknelerini römorklara yükleyip götürdükleri görüldü.

Bölgede ağır hasar almış sahipsiz tekneler ise iş makineleriyle parçalandı. Parçalanan bir teknenin altından çıkan Türk Bayrakları muhafaza altına alındı. - MUĞLA