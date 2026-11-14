Bodrum'da lastikçide çıkan yangının şüphelisi 1.74 promil alkollü gözaltına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da lastikçide çıkan yangının şüphelisi 1.74 promil alkollü gözaltına alındı

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Bodrum\'da lastikçide çıkan yangının şüphelisi 1.74 promil alkollü gözaltına alındı
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Bodrum\'da lastikçide çıkan yangının şüphelisi 1.74 promil alkollü gözaltına alındı
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Bodrum Gündoğan'da bir oto lastikçide gece çıkan yangının kundaklama olduğu belirlenirken 1.74 promil alkollü 1 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasında şüphelinin motosikletinden inerken yere düştüğü, yangını çıkardıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde oto lastikçide çıkan yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kundakçının motosikletinden inerken yere düşmesi de yer aldı.

Gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi Kızılburun Caddesi'ndeki bir oto lastikçide yangın başladı. Lastiklerin alevlere teslim olduğu yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması yapıldı. İşletmede maddi hasar meydana geldi.

Kundaklama güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kameraları incelendiğinde bölgeye motosikletle gelen bir şahsın, motosikletinden inerken alkolün etkisiyle yere düştüğü, yangını çıkardıktan sonra tekrar motosikletine binerek bölgeden ayrıldığı görüldü. 1.74 promil alkollü olduğu belirlenen şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın ifadesinde işletme sahibiyle aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden yangını çıkardığını söylediği öğrenildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da lastikçide çıkan yangının şüphelisi 1.74 promil alkollü gözaltına alındı - Son Dakika
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