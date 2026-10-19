Bodrum'da makilik yangın çevreye yayılmadan söndürüldü, 200 metrekare zarar gördü - Son Dakika
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Bodrum'da makilik yangın çevreye yayılmadan söndürüldü, 200 metrekare zarar gördü

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Bodrum\'da makilik yangın çevreye yayılmadan söndürüldü, 200 metrekare zarar gördü
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Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde makilik alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangında yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar gördü ve bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 200 metrekarelik alan zarar gördü. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü.

Konacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin yayıldığını görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucunda alevler söndürülürken, yangından etkilenen alanda soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedenine ise araştırılıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da makilik yangın çevreye yayılmadan söndürüldü, 200 metrekare zarar gördü - Son Dakika
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