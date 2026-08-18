Bodrum'da Otel Müştemilatında Yangın: Büyük Hasar - Son Dakika
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Bodrum'da Otel Müştemilatında Yangın: Büyük Hasar

Bodrum\'da Otel Müştemilatında Yangın: Büyük Hasar
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Bodrum'da bir apart otelin avlusundaki müştemilatta klima iç ünitesinden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında müştemilat büyük hasar aldı ve içindeki ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin avlusundaki müştemilatta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında müştemilat büyük hasar aldı.

Yalıkavak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir apart otelin avlusundaki tek katlı müştemilatta klima iç ünitesinden yangın başladı. Alevler kısa sürede büyüyüp müştemilatı sardı. İhbarın ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.

Otel sahibi tarafından kullanıldığı öğrenilen müştemilatın yangında büyük hasar gördüğü, içerisindeki ev eşyalarının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Bodrum, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Otel Müştemilatında Yangın: Büyük Hasar - Son Dakika

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