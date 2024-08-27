Bodrum'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.08.2024 20:24
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Bodrum'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Yasin Ö. yönetimindeki 09 AET 390 plakalı otomobil, Gölköy'den Torba'ya doğru seyir halindeyken iddiaya göre aniden şerit değiştirdi ve karşı yönden gelen Kadir Ç.'nin kullandığı 48 S 1210 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde yolcu olarak bulunan Ersan Akbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hızla bölgedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yasin Ö.'nün hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtildi.

Kazanın ardından olay yerine gelen savcı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Ersan Akbay'ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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