Bodrum\'da şarampole yuvarlanan minibüste 7 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde şarampole yuvarlanıp çam ağacına çarparak durabilen minibüsteki 7 kişi yaralandı.
Kaza, Gölköy Cennet Koy'da meydana geldi. Cennet Koy yolunda seyreden Aytaç D. idaresindeki 35 AAG 289 plakalı minibüs, ıslanıp kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı.
Şarampole yuvarlanan minibüs, çam ağacına çarparak durabildi. Denize düşmekten çam ağacı sayesinde kurtulan minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ambulansları olay yerine sevk edildi. 7 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Aytaç D., sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kazaya karışan minibüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. - MUĞLA
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