Bodrum\'da Selde Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağına giren bir kişi, sel suyu gelince mahsur kaldı. Genç adam, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, geceyi geçirmek için Yokuşbaşı Mahallesi Üçkuyular Caddesi'ndeki dere yatağına giren R.D. (19) isimli inşaat işçisi, burada uyumaya başladı. İlçede etkili olan sağanak şiddetini arttırınca derenin debisi yükseldi. Dere yatağında mahsur kalan gencin bağırarak yardım istemesini duyan mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla R.D.'yi kurtardı.

112 Acil Sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen R.D., hastaneye gitmek istemedi. Gencin, Bodrum Belediyesi'nin pansiyonuna yerleştirileceği öğrenildi. - MUĞLA