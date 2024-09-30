Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası yapan özel tekne açık denizde sürüklenirken Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan 9 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Bitez koyuna emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?