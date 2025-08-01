Bodrum'da Taksicilerle VIP Minibüsçüler Arasında Kavga - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bodrum'da Taksicilerle VIP Minibüsçüler Arasında Kavga

Bodrum\'da Taksicilerle VIP Minibüsçüler Arasında Kavga
01.08.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalıkavak'ta taksicilerle VIP minibüsçüler arasında çıkan kavgada cadde trafiğe kapandı, 1 yaralı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde gece saatlerinde taksi şoförleriyle VIP minibüs sürücüleri arasında kavga çıktı. Taşımacılık krizi yüzünden çıktığı öne sürülen kavga sonrası, yarımadanın farklı noktalarından yaklaşık 150 taksici olay yerine gelerek caddeyi trafiğe kapattı.

Olay, Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müşteri alan bir taksi sürücüsü ile bölgede faaliyet gösteren VIP minibüsçüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, diğer taksiciler telsiz anonslarıyla olay yerine akın etti.

150 taksici yolu trafiğe kapattı

Kavganın büyümesiyle birlikte yaklaşık 150 taksici olay yerine geldi. Taksiciler, Çökertme Caddesi'ni tamamen trafiğe kapatırken cadde savaş alanına döndü. Olayda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Emniyet müdürü olay yerine geldi

Kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis bölgeye sevk edilirken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli olay yerine gelerek taksi şoförlerini ikna etti. Yapılan görüşmelerin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kavganın, VIP sürücülerinin, taksicilerin bölgeden müşteri almasına karşı çıkmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Bodrum, Ulaşım, trafik, Hukuk, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Taksicilerle VIP Minibüsçüler Arasında Kavga - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Tinder kıskançlığı katliama Dönüştü: Eski erkek arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Merkez Bankası’nın rezervleri 5 haftadır yükselişte Merkez Bankası'nın rezervleri 5 haftadır yükselişte
AK Parti’nin 21 kişilik ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu AK Parti'nin 21 kişilik 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı

11:34
Yılın transferi duyuruldu Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
10:49
Elazığ’da maden ocağında göçük Çok sayıda ekip olay yerinde
Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip olay yerinde
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
16:15
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol
16:12
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi
CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
16:11
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
16:07
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
16:07
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
16:04
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
Eski iş arkadaşını katledip kaçtı! Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez
16:00
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı
Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
15:54
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı Yataş grevle sarsıldı
Zam gelmedi, işçiler işi bıraktı! Yataş grevle sarsıldı
15:50
Kim tur atlayacak Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 12:09:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Taksicilerle VIP Minibüsçüler Arasında Kavga - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.