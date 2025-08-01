Bodrum\'da Taksicilerle VIP Minibüsçüler Arasında Kavga

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde gece saatlerinde taksi şoförleriyle VIP minibüs sürücüleri arasında kavga çıktı. Taşımacılık krizi yüzünden çıktığı öne sürülen kavga sonrası, yarımadanın farklı noktalarından yaklaşık 150 taksici olay yerine gelerek caddeyi trafiğe kapattı.

Olay, Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, müşteri alan bir taksi sürücüsü ile bölgede faaliyet gösteren VIP minibüsçüler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, diğer taksiciler telsiz anonslarıyla olay yerine akın etti.

150 taksici yolu trafiğe kapattı

Kavganın büyümesiyle birlikte yaklaşık 150 taksici olay yerine geldi. Taksiciler, Çökertme Caddesi'ni tamamen trafiğe kapatırken cadde savaş alanına döndü. Olayda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Emniyet müdürü olay yerine geldi

Kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis bölgeye sevk edilirken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli olay yerine gelerek taksi şoförlerini ikna etti. Yapılan görüşmelerin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Konuyla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kavganın, VIP sürücülerinin, taksicilerin bölgeden müşteri almasına karşı çıkmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. - MUĞLA