Bodrum'da Tarım Alanına Yapılan Dolgu İçin Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Bodrum'da Tarım Alanına Yapılan Dolgu İçin Yüksek Cezai İşlem

Bodrum\'da Tarım Alanına Yapılan Dolgu İçin Yüksek Cezai İşlem

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinin zeminin bozup dolgu yapan şahsa, 411 bin 127 TL idari para cezası verildi. Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tarım alanının zemininin dolgu yaparak bozulduğunu tespit etti. Dolguyu yapan şahsa yüksek bir para cezası verilerek, alanın eski haline dönüştürülmesi istendi. Bodrum Kaymakamlığı, tarım alanlarına yapılan müdahalelerin denetleneceğini ve yasal işlemlerin devam edeceğini duyurdu.

28.02.2024 18:59  Güncelleme: 19:02
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinin zeminin bozup dolgu yapan şahsa, 411 bin 127 TL idari para cezası verildi.

Yaka Mahallesi'nde tarım alanına hafriyatla dolgu yapıldığı ve tarım arazisinin amacı dışında kullanılmak üzere olduğu bilgisini alan Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, tarım alanının zemininin dolgu yaparak bozulduğunu ve arazinin amacı dışında kullanılmak üzere olduğu bilgisini aldı.

Dolguyu yapan şahsa 411 bin 127 TL idari para cezası verilerek, alanı eski haline dönüştürmesi bildirildi. 5403 Sayılı Kanun gereği yapılan işlemde, alan 2 ay içinde eski haline dönüştürülmezse ayrıca bu tutarın 3 katı idari para cezası daha uygulanacağı ve arazinin eski haline dönüştürüleceği kaydedildi.

Bodrum Kaymakamlığı, ilçede tarım, zeytinlik ve mera alanlarına yapılan müdahaleler konusunda sıkı şekilde denetlemelerin yapılacağını ve yasal işlem yapılmaya devam edileceğini bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Tarım Alanına Yapılan Dolgu İçin Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika

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