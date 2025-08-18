Bodrum'da Trafik Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim - Son Dakika
Bodrum'da Trafik Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim

Bodrum'da Trafik Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim
18.08.2025 15:50  Güncelleme: 15:52
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaya yoğunluğunun olduğu alanlarda motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirerek yaya güvenliğini sağlamak amacıyla cezai işlemler uyguluyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri, araç trafiğine kapalı yaya yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetim ve uygulamalarına devam ediyor.

Trafik Zabıta ekipleri, yaz sezonuyla birlikte yaya yoğunluğunun olduğu alanlarda motosiklet ve skuter sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Yarımadanın farklı noktalarında denetimler yapan ekipler, motorlu araçların yaya alanlarına girişini engellemeye yönelik çalışmalar yaparken yaya güvenliğini tehlikeye atan sürücülere de cezai işlemler uyguluyor. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde, Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 887 motosiklet sürücüsüne 2 milyon 619 bin lira tutarında cezai işlem uygulandı.

Kaldırımlara yaya ve araç geçişini engelleyecek şekilde park eden araçlara yönelik de denetimlerini artıran Trafik Zabıta ekipleri, 2025 yılı içinde toplam 3 bin 60 araca 9 milyon 36 bin lira ceza uyguladı. Trafik Zabıta ekiplerinin denetim ve uygulamaları, belirlenen bölgelerde sıklıkla devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

