Bodrum\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda, sokak üzerinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları sırasında A.A. ve S.U. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yürütülen takipte şüphelilerin, sokak üzerinde H.H. isimli şahısla uyuşturucu alışverişi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Uyuşturucu alışverişinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, A.A. ve S.U.'yu suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında ve kaldıkları ikamette de arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 2 parça halinde satışa hazır toplam 7,5 gram skunk ile 43 bin 600 lira nakit para ele geçirildi. İkamette M.L.B. isimli şahsın da kaldığının belirlenmesi üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve S.U. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.L.B. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.