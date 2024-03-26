Muğla'nın Bodrum ilçesinde aniden yola fırlayan yaban domuzu ortalığı savaş alanına çevirdi. 3 aracın birbirine girdiği kazada 2 kişi yaralandı.
Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyir halinde giden kamyonetin önene domuz çıktı. Domuzu gören kamyon şoförü kamyona ani firene basarak domuza çarptı. Arkadan gelen diğer kamyon aniden yavaşlamasıyla birlikte aynı istikamette giden 48 AKG 364 plakalı motosiklet de kamyona çarparak sürüklendi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Trafik kısa bir süreliğine araçlara kapatılırken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Fulya Ç. ve arkasındaki yolcu Selamet T., Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Telef olan domuz ise yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da yaban domuzu kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Hasan Çelebi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Emin Can Beyazkuş hayatını kaybederken, N.K. ise yaralandı. Olayla ilgili olarak Mahmut ve Mesut K. gözaltına alındı.
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Fırat Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da polis ekipleri tarafından takibe alınan araç durdurulmak istendi. Ancak sürücü dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda yakalanan araçta yapılan aramada, 4 kilo 718 gram skunk, 238 gram toz esrar ve bir tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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