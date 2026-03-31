Bodrum\'da Yangın: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşam alanı olarak kullanılan konteynerde yangın çıktı.

Dereköy Mahallesi'ndeki Dereköy kavşağında yaşam alanı olarak kullanılan konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Üst üste konumlandırılmış iki konteynerden üsttekinin alevler içinde kaldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çalışmaların ardından soğutma işlemi gerçekleştirildi. Yangın sonucu 21 metrekarelik üst konteyner kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan 2 ranza, yataklar ve muhtelif kıyafetler zarar gördü. Alttaki konteynerde de hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA