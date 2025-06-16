Bodrum\'da yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesinde makilik alanda başlayan yangın havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Bodrum Türkbükü Mezarlık üst tarafında makilik alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangına havadan ve karadan ekipler müdahalede bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yer ve hava araçları yanında Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye ekipleri ekipleri de yangına karadan müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA