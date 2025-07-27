Bodrum\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde başladı. Otluk alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışması sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. - MUĞLA