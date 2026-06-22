Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında denizde bir şahsın yüzerek ilerlediği bilgi ulaştırıldı.
İhbar sonrası bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 1 düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bodrum'da Yüzerek Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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