Bodrum\'da zabıta 2026\'da market denetimlerinde 314 işleme 1.155.519 TL ceza kesti

Bodrum'da zabıta ekiplerinin market denetimlerinde son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek imha edildi. 2026 yılında yapılan denetimlerde toplam 314 işlem uygulanırken, 1 milyon 155 bin 519 TL idari para cezası kesildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihleri, raf ve kasa fiyatları, etiket bilgileri ile işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol ediliyor.

Konacık Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir zincir markette yapılan son denetimde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler bulundu. Ürünler, düzenlenen tutanakların ardından teslim alınarak imha edildi. İşletme hakkında da gerekli yasal işlem başlatıldı.

2026 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde, genel temizlik şartlarındaki eksiklikler nedeniyle 167 işlemde 610 bin 737 TL, son kullanma tarihi geçmiş ürünler nedeniyle ise 147 işlemde 544 bin 782 TL idari para cezası uygulandı.

Böylece iki denetim başlığında toplam 314 işlem gerçekleştirilirken, uygulanan idari para cezalarının toplamı 1 milyon 155 bin 519 TL oldu.

Zabıta ekiplerinin marketlere yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.