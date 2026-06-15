Bodrum'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 yaralı - Son Dakika
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Bodrum'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 yaralı

Bodrum\'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 yaralı
15.06.2026 13:46
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine çarptı. Bir otomobilin ani yavaşlaması sonucu hafif ticari araç, taksi, kamyonet ve başka bir otomobil duramayarak kazaya karıştı. İki kişi hafif yaralanırken, sağlık ekipleri yerinde müdahale etti. Trafikte kısa süreli yoğunluk yaşandı, ardından ulaşım normale döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç bir birine girdi.

Bodrum'un en işlek noktalarından biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşanan zincirleme kazada beş araç birbirine girdi. İlçe merkezi istikametinde ilerleyen bir otomobilin ani yavaşlamasıyla tetiklenen kazada; hafif ticari araç, taksi, kapalı kasa kamyonet ve bir otomobil daha duramayarak birbirine çarptı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan iki kişiye yerinde müdahale etti. Trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Ekiplerin yaptığı çalışmayla ulaşım tekrar normale döndü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Bodrum, Muğla, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 yaralı - Son Dakika
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