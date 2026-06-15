Bodrum\'da zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi, 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç bir birine girdi.

Bodrum'un en işlek noktalarından biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşanan zincirleme kazada beş araç birbirine girdi. İlçe merkezi istikametinde ilerleyen bir otomobilin ani yavaşlamasıyla tetiklenen kazada; hafif ticari araç, taksi, kapalı kasa kamyonet ve bir otomobil daha duramayarak birbirine çarptı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan iki kişiye yerinde müdahale etti. Trafikte kısa süreli yoğunluk oluştu. Ekiplerin yaptığı çalışmayla ulaşım tekrar normale döndü. - MUĞLA