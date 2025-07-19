Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde babasına ait işletmede çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki Furkan Avcu'nun üzerine ağır bir mermer tabla düştü. Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Furkan Avcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'daki İş Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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