Bodrum\'daki İş Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde babasına ait işletmede çalıştığı öğrenilen 19 yaşındaki Furkan Avcu'nun üzerine ağır bir mermer tabla düştü. Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Furkan Avcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.