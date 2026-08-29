Bodrum Belediyesi ekiplerinden yangınlara müdahale desteği

Bodrum Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden sabah saatlerine kadar ilçenin farklı noktalarında meydana gelen yangınlarda Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahale çalışmalarına destek verdi.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde ilgili belediye birimleri yangın bölgelerine yönlendirilirken, söndürme ve soğutma çalışmalarına araç ve personel desteği sağlandı. Saat 02.30 sıralarında Dereköy Mahallesi Köy İçi mevkiinde zirai alanda çıkan yangına, 5 itfaiye ekibi, 2 Orman İşletme arazözü, 4 Bodrum Belediyesi arazöz ve tankeri, 1 MUSKİ tankeri, 1 zabıta ekibi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğüne ait 1 koordinasyon aracı ve 3 Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK) personeli olmak üzere toplam 35 personel ile vatandaşlar ve gönüllülerin desteğiyle müdahale edildi. Saat 03.30 sıralarında kontrol altına alınan yangında ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevlerin çevredeki evlere ulaşması önlendi. Yaklaşık 1,7 hektarlık zirai alanın zarar gördüğü yangında can kaybı yaşanmazken bir vatandaş dumandan etkilendi.

Sabah saat 08.00 sıralarında Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiinde zirai alanda çıkan yangına, 3 itfaiye ekibi, 2 Orman İşletme arazözü, 2 Bodrum Belediyesi arazöz ve tankeri, 2 zabıta ekibi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'ne ait 1 koordinasyon aracı ve 2 müdürlük personeli olmak üzere toplam 30 personel ile müdahale edildi. Vatandaşlar ve gönüllüler de çalışmalara destek verdi. Yangın saat 09.30 itibarıyla kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına geçildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangının evlere ulaşması önlenirken yaklaşık 2,3 hektarlık zirai alan zarar gördü. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadı.

Bodrum Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü ekiplerinin, yangın riskinin devam ettiği süre boyunca nöbet ve takip çalışmaları sürerken ekipler, meydana gelebilecek yangın ve acil durumlarda ilgili kurumların müdahale çalışmalarına hızlı şekilde destek sağlamak üzere araç, ekipman ve personeliyle hazır bekliyor.