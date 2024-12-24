Bodrumda Yangın Paniği: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

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Bodrum katta yangın çıktı, dumanlar binayı sardı

Dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerinde müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Altuntabak Mahallesi 3'üncü sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede bodrum katına yayıldı. Alevler nedeniyle yükselen duman, binayı etkisi altına aldı. Olay yerine sevk edilen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerini merdiven aracılığıyla tahliye etti. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altın alındı. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişiye ilk müdahale ambulansta yapıldı. 1 kişi tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.