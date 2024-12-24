Bodrumda Yangın Paniği: 6 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Bodrumda Yangın Paniği: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Bodrumda Yangın Paniği: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

Sivas'ta 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonrası bölgede panik yaşandı.

24.12.2024 14:37  Güncelleme: 14:41
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Bodrum katta yangın çıktı, dumanlar binayı sardı

Dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta 3 katlı binanın bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak olay yerinde müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Altuntabak Mahallesi 3'üncü sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katında başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede bodrum katına yayıldı. Alevler nedeniyle yükselen duman, binayı etkisi altına aldı. Olay yerine sevk edilen Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerini merdiven aracılığıyla tahliye etti. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altın alındı. Dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişiye ilk müdahale ambulansta yapıldı. 1 kişi tedbir amaçlı hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrumda Yangın Paniği: 6 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika

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