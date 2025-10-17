Boğa Sıkıştırdı, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de beslediği boğanın sıkıştırdığı yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasabada açık besicilik yapan Ümmet K. (70) hayvanları yemlediği esnada bir boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırıldı. Boğa darbeleriyle ağır yaralanan Ümmet K.'yi fark eden yakınları hemen 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam daha sonra ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
