Boğa Sıkıştırdı, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Boğa Sıkıştırdı, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Boğa Sıkıştırdı, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
17.10.2025 17:32
Nevşehir'de boğanın sıkıştırdığı 70 yaşındaki Ümmet K., hastanede öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de beslediği boğanın sıkıştırdığı yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BESLEDİĞİ BOĞA TARAFINDAN DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞTIRILDI

Olay, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhöyük kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasabada açık besicilik yapan Ümmet K. (70) hayvanları yemlediği esnada bir boğa tarafından demir parmaklıklara sıkıştırıldı. Boğa darbeleriyle ağır yaralanan Ümmet K.'yi fark eden yakınları hemen 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaşlı adam daha sonra ambulans ile Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Boğa Sıkıştırdı, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boğa Sıkıştırdı, Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
