Boğanın saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı - Son Dakika
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Boğanın saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Boğanın saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Nevşehir'in Basansarnıç köyünde bir şahıs, ahırda boğanın saldırısına uğradı. Şahsın bağırması üzerine babası da yardım için ahıra girdi. Ancak oğlunu kurtarmak isterken kendisi de saldırıya uğradı. Baba hayatını kaybederken, oğlu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.02.2024 13:01
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Nevşehir'in Basansarnıç köyünde boğanın saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybederken, oğlu da ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Recep C. (42) hayvanları yemlemek ve temizlik yapmak için ahıra girdi. Boğanın saldırısına uğrayan Recep C.'nin bağırması üzerine babası Kazım C. de yardım için ahıra girdi. Oğlunun boğanın saldırısına uğradığını gören Kazım C. de oğlunu kurtarmak isterken saldırıya uğradı. Diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba Kazım C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Recep C. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Nevşehir, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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