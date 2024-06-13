Boğulma pahasına genç kızı kurtardı - Son Dakika
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Boğulma pahasına genç kızı kurtardı

Adıyaman'da Göksu Çayı'na düşen genç kızı kurtarmak için suya atlayan İbrahim E., boğulma tehlikesi yaşayarak hastaneye kaldırıldı. İbrahim E., komşusu Ayşenur G.'yi sudan çıkarmayı başardı ve ikisi de tedavi altına alındı.

13.06.2024 12:57
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Boğulma pahasına suya atlayarak genç kızı boğulmaktan kurtardı

Genç kızı kurtarmak isterken kendisi de boğuluyordu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, Göksu Çayı içerisine düşen genç kızı kurtaran kişi boğulma tehlikesi yaşayarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu köyü Koyuncular mevkiinde Göksu Çayı kenarında yürüyen 16 yaşındaki Ayşenur G., dengesini kaybederek suya düştü. Ayşenur G.'nin su içerisinde çırpındığını gören İbrahim E. isimli komşusu hiç düşünmeden suya atladı. Göksu Çayı'nda çırpınan Ayşenur G'yi kurtarmaya çalışan İbrahim E. de boğulma tehlikesi yaşadı. Komşusu için canını ortaya koyan İbrahim E., Ayşenur G.'yi, sudan çıkarmayı başardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Ayşenur G. ile İbrahim E., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İbrahim E. ve Ayşenur G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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