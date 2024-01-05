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Bolivya'da Rekor Düzeyde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bolivya'da Rekor Düzeyde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkenin batısındaki Oruro şehrinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8,7 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda ele geçirilen kokainin muhtemel değeri 526 milyon dolar olarak belirtildi.

Bolivya\'da Rekor Düzeyde Uyuşturucu Ele Geçirildi
05.01.2024 - 23:41,  Güncelleme: 23:42
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Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ülkenin batısındaki Oruro şehrinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8,7 ton kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın batısındaki Oruro şehrinde rekor düzeyde uyuşturucu ele geçirildi. Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce tarafından yapılan açıklamada, "ülkede şimdiye kadar yapılan en büyük baskın" olarak nitelendirdiği operasyonda 8,7 ton kokainin ele geçirildiğini belirtti. Uyuşturucunun Hollanda'ya gönderilmek üzere bir kamyonda, ahşap döşeme malzemelerinin içine gizlendiğini aktaran Arce, ele geçirilen kokainin muhtemel değerinin 526 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Öte yandan, operasyon kapsamında yapılan 9 baskında, 4 şüpheli gözaltına alındı. - LA PAZ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bolivya'da Rekor Düzeyde Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika


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