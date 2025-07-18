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Bolsonaro'ya Darbe İddiasıyla Baskın

Bolsonaro\'ya Darbe İddiasıyla Baskın
18.07.2025 21:01
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Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'ya karşı darbe girişimi iddiasıyla polis operasyonu başlattı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve ABD ile iş birliği yaparak Brezilya'ya yaptırımlar uygulamaya çalışmakla suçlanan eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun evine ve parti binasına baskın düzenlenmesi için polis gönderdi.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Brezilya Yüksek Mahkemesi, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve ABD ile iş birliği yaparak Brezilya'ya yaptırımlar uygulamaya çalışmakla suçlanan Bolsonaro'nun evine ve parti binasına baskın düzenlenmesi için polis gönderdi.

Yüksek Mahkeme tarafından bugün yayımlanan karara göre, darbe girişimi iddiasıyla yargılanan Bolsonaro'nun ülkeden kaçma ihtimali nedeniyle ayağına elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Eski devlet başkanının sosyal medya kullanması, akşamları sokağa çıkması, yabancı yetkililerle konuşması ve elçiliklere yaklaşma yasağı getirildi. Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro ve oğlu Eduardo'yu, ABD ile birlikte hükümete gümrük vergileri dayatmaya çalışmakla suçladı.

"Bu kaçma şüpheleri abartılı"

Mahkeme kararının ardından polis merkezi önünde açıklama yapan Bolsonaro, elektronik kelepçe takılması kararını "aşağılamaların en büyüğü" olarak tanımlayarak, "Brezilya'yı terk etmeyi asla düşünmedim. Bu kaçma şüpheleri abartılı. Lanet olsun, ben bu devletin eski başkanıyım. 70 yaşındayım" dedi. Jair Bolsonaro, polis tarafından yaklaşık 14 bin ABD dolarına el konulduğunu ve bu paranın kişisel kullanım amacıyla saklandığını, bunu kanıtlayan fiş ve belgelerinin olduğunu belirtti.

Trump yüzde 50 vergi uygulanacağını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, Brezilya'nın özgürce yapılan seçimlere ve temel ifade özgürlüğü haklarına yönelik sinsi saldırıları nedeniyle ABD'ye gönderilen tüm Brezilya ürünlerine yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Trump, uygulamanın 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtmiş, Lula'nın Brezilya'nın sağcı eski devlet başkanı Bolsonaro'ya yönelik "derhal sona erdirilmesi gereken bir cadı avı" başlattığını iddia etmişti.

Bolsonaro destekçileri kongre binasını basmıştı

Brezilya'da 2022'de yapılan devlet başkanlığı seçiminde Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı. Seçimlerde hile olduğu iddiasıyla günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapan Bolsonaro destekçileri, silahlı kuvvetleri Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahalede bulunmaya çağırmıştı. Bolsonaro destekçileri, Lula'nın göreve gelmesinden bir hafta sonra, 8 Ocak 2023'te polis bariyerlerini aşıp Ulusal Kongre Binası, Federal Yüksek Mahkeme Genel Kurulu ve Planalto Sarayı'na baskın düzenlemiş ve zarar vermişti. Olayları kışkırttığı iddia edilen Bolsonaro ve beraberindeki onlarca kişi ise darbe girişimi planlamakla suçlanmıştı. - BRASILIA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Darbe Girişimi, Güvenlik, Brezilya, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolsonaro'ya Darbe İddiasıyla Baskın - Son Dakika

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