Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan\'dan tepki çeken pavyon paylaşımı

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Özcan, X medya platformundan bir video paylaştı. Özcan'ın paylaştığı videoda, İnci Taneleri dizisinde yer alan meşhur Dilber sahnesi yer aldı. Özcan paylaştığı videoya, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu'dan ev aldım. Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya bekliyoruz" notunu düştü.

TANJU ÖZCAN'DAN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Tanju Özcan'ın paylaşımına çok sayıda olumsuz yorum geldi. X'de izlenmesi 180 bini geçen videoya, "Rezalet tweet, hiç de komik olmamış", "Pavyon güzellemesi yapma", "Şakadır umarım", "Kimi savunsak bir yerde saçmalıyor", "Tanju Bey, pavyon güzellemesi yaptığınızın farkında mısınız? Yüzlerce genç kadının hayatını bitiren bir sektöre dair popüler kültürden yararlanarak reklam yapmaya çalışıyorsanız rezalet bir fikir olmuş. Biraz daha bilinçli hareket edin lütfen" gibi yorumlar geldi.

DİLBER SAHNESİ GÜNDEM OLDU

İnci Taneleri dizisi, ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyon dansı sosyal medyayı salladı. Haftalardır beklenen dizinin ilk bölümü geçtiğimiz Perşembe günü izleyicilerle buluştu. Dilber sahnesi, kısa sürede çok sayıda izlenen videolar arasında yer aldı. Sincanlı Erkal'ın 'Gemileri Yakarım' şarkısına dansıyla eşlik eden Dilber karakteri sosyal medyanın gündemine oturdu.