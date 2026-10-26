Bolu Belediyesi\'nde ihaleye fesat ve zimmet iddialarıyla 4 kişi gözaltına alındı

Bolu'da sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' iddialarıyla düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolu Belediyesi bünyesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçildi. Ekipler, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'zimmet' suçlamaları iddiasıyla önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Park ve Bahçeler Müdürü Neşe Esen ile aynı müdürlükte görev yapan Samet Bilge ve Tural Ateş yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere jandarma karakollarına götürüldü.