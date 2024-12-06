Bolu Belediyesi\'nden 6 Bankaya Çevre Kirliliği Cezası

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Bolu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sorumluluk alanlarında yere atılmış sigara izmaritleri tespit edilen 6 banka şubesine idari para cezası kesildi.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atan Bolu Belediyesi, yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan veya tüküren kişilere 578 TL ile 14 bin 407 TL arasında değişen para cezaları uyguluyor. Bu çerçevede, denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki iş yerleri, pasajlar, kahvehaneler, lokantalar ve bankaların önünde çevre kirliliği denetimi yaptı. Denetimlerde, bazı banka şubelerinin ön cephesinde, sorumluluk alanlarına giren 3 metrekarelik bölümde sigara izmaritleri bulundu. Ekipler, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca tutanak tutarak 6 banka şubesine idari para cezası uyguladı. - BOLU