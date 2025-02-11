Bolu Cezaevinde Yangın Tatbikatı Gerçekçi Oldu

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Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Ekipler, ihbarın ardından itfaiye binasından cezaevine 4 dakikada ulaştı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde yangın ihbarı aldı. İhbara göre, sepetli itfaiye aracına ihtiyaç olduğu ve yangının binanın bir kısmını sardığı ekiplere bildirildi. Kısa sürede binadan çıkış yapan ekipler Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne 4 dakika gibi kısa sürede ulaştı. Kuruçay Mahallesi'nde sirenleriyle paniğe neden olan itfaiye ekipleri, cezaevine giriş yaptı. Bolu genelinde tatbikatların artarak devam edeceği öğrenildi. - BOLU