Bolu Cezaevinde Yangın Tatbikatı Gerçekçi Oldu - Son Dakika
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Bolu Cezaevinde Yangın Tatbikatı Gerçekçi Oldu

Bolu Cezaevinde Yangın Tatbikatı Gerçekçi Oldu

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde gerçekleşen yangın tatbikatında, itfaiye ekipleri ihbara 4 dakikada ulaştı. Tatbikatlar Bolu genelinde artarak devam edecek.

11.02.2025 12:03  Güncelleme: 12:07
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Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Ekipler, ihbarın ardından itfaiye binasından cezaevine 4 dakikada ulaştı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde yangın ihbarı aldı. İhbara göre, sepetli itfaiye aracına ihtiyaç olduğu ve yangının binanın bir kısmını sardığı ekiplere bildirildi. Kısa sürede binadan çıkış yapan ekipler Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne 4 dakika gibi kısa sürede ulaştı. Kuruçay Mahallesi'nde sirenleriyle paniğe neden olan itfaiye ekipleri, cezaevine giriş yaptı. Bolu genelinde tatbikatların artarak devam edeceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu Cezaevinde Yangın Tatbikatı Gerçekçi Oldu - Son Dakika

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