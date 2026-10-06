Bolu D-100'de 70 kilometre hız sınırını aşanlara 2 bin ila 30 bin lira ceza kesiliyor - Son Dakika
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Bolu D-100'de 70 kilometre hız sınırını aşanlara 2 bin ila 30 bin lira ceza kesiliyor

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Bolu D-100\'de 70 kilometre hız sınırını aşanlara 2 bin ila 30 bin lira ceza kesiliyor
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Bolu'da D-100 kara yolunda hayata geçirilen Trafiradar denetimlerinde hız sınırını aşan sürücülerin plakalarına 2 bin ila 30 bin lira ceza kesiliyor. Hız sınırının 70 kilometre olduğu bölgede kurala uymayan çok sayıda sürücü sisteme takıldı.

Bolu'da D-100 kara yolunda polis ekipleri tarafından hayata geçirilen 'Trafiradar' denetimlerinde, hız sınırını aşan sürücülerin plakalarına 2 bin liradan 30 bin liraya kadar cezai işlem uygulanıyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla D-100 kara yolu üzerinde 'Trafiradar' uygulamasını hayata geçirdi. Öğle ve akşam saatlerinde yapılan ihbarlar ve artan kural ihlalleri üzerine harekete geçen ekipler, güzergah üzerinde geniş çaplı denetim başlattı. Hız sınırının 70 kilometre olarak belirlendiği bölgede, kurala uymayan çok sayıda sürücü Trafiradar sistemine takıldı. Hız ihlali yaptığı tespit edilen araçlar sistem üzerinden anlık olarak kayıt altına alınırken, sürücülerin plakalarına doğrudan ceza kesildi.

2 bin liradan 30 bin liraya kadar ceza kesiyor

Uygulama kapsamında kesilen cezaların alt sınırının 2 bin lira olduğu, ihlalin boyutuna göre bu rakamın 30 bin liraya kadar ulaştığı öğrenildi. Ekiplerin, güzergahtaki hız denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Otomobil3. SayfaGüvenlikGüncelBoluCezaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bolu D-100'de 70 kilometre hız sınırını aşanlara 2 bin ila 30 bin lira ceza kesiliyor - Son Dakika
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