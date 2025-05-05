Bolu'da 195 Asayiş Olayı ve 86 Gözaltı - Son Dakika
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Bolu'da 195 Asayiş Olayı ve 86 Gözaltı

Bolu\'da 195 Asayiş Olayı ve 86 Gözaltı

Bolu'da 1 haftada 195 asayiş olayı kaydedildi, 86 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

05.05.2025 15:19
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Bolu'da 1 haftada meydana gelen 195 asayiş olayında, şüpheli bulunan 86 kişi yakalandı.

Bolu Valiliği tarafından yayımlanan haftalık asayiş raporuna göre, kişilere karşı 64, malvarlığına karşı 27, topluma karşı 23, millete ve devlete karşı 3, takibi gereken 78 suç olmak üzere toplam 195 olay kayıtlara geçti. Asayiş suçlarına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda 86 olayın failleri yakalanırken, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 25 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da 195 Asayiş Olayı ve 86 Gözaltı - Son Dakika

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