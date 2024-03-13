Bolu'nun Alpağutbey Mahallesi'nde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Alpağutbey Mahallesi'nde Orhan Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Çakmacı Bulvarı'ndan 4. Cadde istikametine seyreden A. K. idaresindeki 14 ACN 278 plakalı otomobil, Orhan Gazi Caddesi'ne seyreden İ. B. D. hakimiyetindeki 14 BB 039 plakalı otomobil ile Dr. Akın Çakmak Bulvarı mevkiinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil yola savruldu. Meydana gelen kazada A.K. hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada 2 araçta da maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Son Dakika › 3.Sayfa › Bolu'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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