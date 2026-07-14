Bolu'da 238 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bolu'da 238 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bolu\'da 238 Şüpheli Gözaltına Alındı
14.07.2026 15:14
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Bolu'da düzenlenen denetimlerde 238 şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucu ve kaçakçılık ele geçirildi.

Bolu'da son 1 haftada düzenlenen denetim ve operasyonlarda 238 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-12 Temmuz tarihleri arasında narkotik, asayiş ve kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen denetim ve operasyonlarda 238 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile kaçak ürün ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında 12 gözaltı

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında kent genelinde belirlenen 7 adrese düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda 96,35 gram bonzai hammaddesi, 16,94 gram metamfetamin, 36 gram esrar ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Asayiş olaylarında 171 şüpheli yakalandı

İl genelinde yürütülen asayiş çalışmalarında ekipler 312 olaya müdahale etti. Olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 171 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi de uygulamalarda yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 1 adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 22 bin adet tütün ile 800 adet makaron ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerde ise yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 24 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler hakkında idari işlem başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İHA

Kaçakçılık, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 238 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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